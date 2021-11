Pallanuoto/ Le ragazze del Bogliasco a Catania: impegno contro l'Orizzonte - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Impegnativa trasferta infrasettimanale per le ragazze del Bogliasco, impegnate domani pomeriggio alle 15 in casa delle campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania nel quinto turno di Serie A1.

Sfida dura, quella della Scuderi, che le biancazzurre, reduci dal pareggio interno con la Florentia di dieci giorni fa, vogliono comunque provare ad onorare al meglio: “Il nostro punto di partenza dovrà essere proprio la gara contro la Florentia – dichiara alla vigilia il tecnico levantino Mario Sinatra – E’ vero, non l’abbiamo vinta, ma a me la squadra è piaciuta e sono convinto che avremmo meritato qualcosa di più di un semplice pareggio. Ora ci attendono due gare proibitive, contro il Catania prima e il Verona poi. Fare punti sarà difficile ma la nostra filosofia è da sempre quella di non partire mai battute contro nessuno. Vogliamo andare in Sicilia per provare a rompere le scatole alla squadra campione d’Italia. Se vorranno batterci dovranno farlo affrontandoci al massimo anche perché questi per noi sono appuntamenti importanti per crescere e ben figurare di fronte ad avversarie ben più quotate”.

Per le biancazzurre si tratterà della seconda trasferta stagionale, dopo quella vittoriosa ad Ancona di fine ottobre e dopo che la successiva gara di Trieste è stata rinviata a data ancora da destinarsi a causa di alcuni casi di Covid registrati a suo tempo tra le atlete friulane.