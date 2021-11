Lavagna: "Ospedale, quattro anni di lavori; ecco i costi" - LevanteNews

Il progetto del potenziamento dell’ospedale di Lavagna era stato presentato nei giorni scorsi a Genova, idea abbastanza singolare; oltretutto senza invitare i sindaci del Tigullio i cui cittadini beneficeranno, a lavori ultimati, della riqualificazione di struttura e miglioramento dell’offerta sanitaria. Il direttore generale dell’Asl 4 Paolo Petralia ha spiegato che saranno potenziati anche gli ospedali di Sestri Levante e Rapallo; Lavagna sarà il principale in gradoi di affrontare qualsiasi emergenza; avrò una quinta sala operatoria e un reparto di Medicina di qualità, la pista di atterraggio per elicotteri abilitata per i voli notturni.

Il cronoprogramma prevede 6 tappe. La prima è costituita dall’ampliamento del pronto soccorso e relativa accoglienza; i lavori inizieranno a gennaio 2023 e termineranno a metà del 2024; costo 2.500.000 circa. Secondo obiettivo la quinta sala operatoria che verrà realizzata nel 2024 con un costo di circa un milione. Al terzo posto la soprelevazione del corpo tondo con l’installazione della piastra endoscopica; inizio lavori metà 2023 e fine a metà 2025. L’elisuperfice è al quarto posto e verrà costruita a fine 2025 con un costo di 1.200.000. Resta da realizzare la soprelevazione del corpo nord destinato ad ospitare i degenti che necessitano di cure che nel Tigullio solo questo ospedale potrà assicurare; il costo sarà di 2.500.000 euro; lavori che inizieranno nel marzo 2025..

Dice Petralia che gli appalti verranno affidati col sistema del “dialogo competitivo” che consente di perfezionare il progetto cammin facendo. Ciò lascerebbe trasparire che se i progetti possono essere modificati per apportare migliorie anche i costi potrebbero mutare

Il costo delle opere verranno sostenuto per 6.000.000 milioni dalla Regione; per 800.000 dalla stessa Asl; per 2.500.000 dal Comitato di Gianluca Mordini.