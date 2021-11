Lavagna. Mordini. "Ospedale, stop a miopia e raccomandazioni" - LevanteNews

In quattro anni di lavoro ed una spesa di 9.300.000 euro l’ospedale di Lavagna diventerà finalmente un vero pronto soccorso, tanto per capirci non ci saranno più casi in cui i pazienti (elicottero o no) dovranno essere deviati al San Martino di Genova. Oggi possiamo dire che il miracolo di avere convinto la politica lo si deve a Giancarlo Mordini e al suo Comitato assistenza malati del Tigullio che dopo tante battaglie ha convinto l’assessore regionale alla Santità Giovanni Toti a stanziare i fondi. Ma il miracolo di Mordini è anche un altro. Mentre nel Tigullio occidentale e nel Golfo Paradiso ci si continuava a lamentare che la Regione si era appropriati dei lasciti dei loro antenati agli ospedali inghiottiti dalla Regione, Mordini guardava oltre e cercava fondi per migliorare la sanità. Oggi più del 25 per cento della spesa per trasformare l’ospedale di Lavagna, 2.500.000 euro, li versa il suo Comitato.

Giancarlo Mordini è uomo di poche parole. Dice che ha coniato una slogan: “Chi ha dovrebbe dare e chi dà dovrebbe avere” (dalla sanità). Dice che attualmente dispone di 500.000 euro, gli altri verranno raccolti in quattro anni. Spinge perché i lavori inizino prima (perché anche i suoi fondi si raccoglierebbero prima). E tra le righe annuncia una nuova battaglia: “Dovremo avere personale preparato; è finito il tempo delle raccomandazioni”. Ancora due parole per dire che il progetto avrebbe dovuto essere realizzato 20 o 30 anni fa e non si è fatto miopia e il campanilismo. Ora la nebbia sembra essere diradata.

Mordini ha fatto una premessa: il suo sogni è vedere Chiavari e Lavagna fuse in un’unica città; il sindaco che preferirebbe è quello di Lavagna Gian Alberto Mangiante.