Genoa, Zangrillo: "C'è un progetto a lungo termine ma pensiamo al presente" - LevanteNews

“Il futuro? Non sono preoccupato dopo la sconfitta di ieri ma il nostro è un progetto a medio e lungo termine. Ovviamente c’è il presente da non trascurare”: parole chiare quelle di Alberto Zangrillo, presidente del Genoa nella conferenza stampa di presentazione. Accanto a lui era presente Josh Wander, uno dei rappresentanti del fondo 777 Partners.

Per Zangrillo nel suo ruolo di numero uno del club non devono mai mancare serietà e visione generale specificando un concetto: “Ci sono da perseguire determinati obiettivi e non deludere i tifosi. Mercato? Non è il mio compito ma una cosa la voglio dire, non mi presto a fare il burattino e chi mi conosce lo sa. Però sicuramente qualcosa verrà fatto per rinforzare la rosa”.

Zangrillo ha avuto modo di incontrare Shevchenko. Ecco le sue parole: “Lo conoscevo dai tempi in cui indossava la maglia del Milan, è un campione. Nella mia visita a Pegli ci siamo guardati negli occhi”.

Foto del Genoa Cfc