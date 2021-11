Entella, Volpe non usa giri di parole: "Non è stata la miglior partita" - LevanteNews

“Bisogna ammetterlo, non è stata la nostra miglior partita. Dobbiamo però guardare il lato positivo, quando non si vince è importante non perdere”: così al canale ufficiale della Virtus Entella Gennaro Volpe analizza lo 0-0 contro la Pistoiese.

“Peccato per l’occasione di Merkaj ma non sarebbe stata una vittoria meritata – aggiunge – Il dato che fa piacere è il fatto che la squadra dal punto di vista difensivo è più compatta rispetto alla prima parte di campionato”.

Infine una battuta sulla Pistoiese: “Ha una sua identità e gioca molto bene a calcio. Ci ha messo in difficoltà e alla fine il punto lo prendiamo più che volentieri”.