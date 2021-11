Covid: Chiavari 24 positivi; 8 a Camogli; 3 a Moconesi; Rapallo contagio in convento - LevanteNews

Il covid torna a preoccupare e alcuni Comuni informano correttamente i cittadini, non per spaventare, ma per invitare a difendersi.

A Chiavari oggi 13 nuovi casi, ma anche 21 guariti che fanno scendere i 32 contagiati di venerdì a 24, con 5 ospedalizzati. A Camogli oggi registrati 5 nuovi casi, 4 i guariti; i contagiati sono 8 ed altrettante le persone in quarantena.

A Rapallo il covid avrebbe colpito alcune religiose e la scuola annessa al convento domani farà didattica a distanza.

Moconesi oggi conta 3 positivi; i residenti sono 2.443 residenti e dall’inizio della pandemia i contagiati sono stati 189 con 179 guariti e 7 decessi.