Club Zonta: "Sui sacchetti del pane il no alla violenza sulle donne", - LevanteNews

Dal “Club Zonta Portofino Tigullio e Paradiso”

La Presidente dello Zonta Club Portofino Tigullio Paradiso Mariangela Condoleo informa che “Il 25 novembre parte la campagna di sensibilizzazione di Zonta, con la preziosa collaborazione dei Fratelli Tossini, in occasione della giornata mondiale della violenza contro le donne denominata “La lotta alla violenza contro le donne è il nostro pane quotidiano”. Questo lo slogan che è stato stampato sui sacchetti del pane che verranno distribuiti durante tutti i 10 giorni presso i punti vendita dei Panifici Tossini di Chiavari, Rapallo e Recco di cui i titolari si sono fatti generosamente carico di ogni onere di spesa. La novità è che quest’anno sul sacchetto del pane verrà impresso l’utile numero sullo “STOP alla violenza sulle donne: se sei vittima di violenza o di stalking chiama il 1522″. Grazie a questa partnership il messaggio sarà più forte e incisivo, oltre che di maggiore aiuto per le donne in difficoltà. Un’altra novità riguarda la pubblicazione sul sito internet di Facebook Zonta Tigullio Paradiso di bellissime foto concesse da parte di artisti fotografi e amiche ceramiste. Alcuni Comuni accenderanno i punti focali della città illuminandoli con la luce arancione, il colore scelto a livello internazionale per ricordare questa importante giornata”.

Per saperne di più:

www.zonta.org

https://it-it.facebook.com/zontaportofino/