Chiavari: "L'oasi naturalistica dell'Entella nel parco di Portofino" - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo regionale Pd

Ciao,

A che punto siamo con la campagna vaccinale e con i casi quotidiani in Liguria?

Lo stiamo vedendo tutti, ogni giorno il numero dei positivi cresce: c’era da aspettarselo con l’arrivo dell’inverno.

Aumentando i tamponi, e quindi aumentando la tracciabilità dei casi, aumenta la possibilità di trovare positivi all’infezione: l’ennesima dimostrazione, nel contempo, sempre più necessaria, che il vaccino funziona, i reparti degli ospedali della Liguria reggono, hanno per lo più persone non vaccinate, e quelle vaccinate stanno contraendo la malattia in forma lieve.

In molti paesi europei specie tra quelli che, mentre in Italia fronteggiavamo la pandemia e la seconda ondata, consideravano le nostre regole come troppo rigorose, proprio in questi giorni, in cui noi possiamo operare in un inverno all’insegna della semi normalità, stanno introducendo delle regole molto stringenti sul green pass, stanno pensando di inserire l’obbligo vaccinale o l’introduzione delle zone.

Specie sui media stanno iniziando a circolare notizie circa la possibile reintroduzione di nuove zone, a mio parere non si potrebbe prendere decisione più sbagliata: la campagna di vaccinazione funziona, le regole sul green pass stanno dando gli esiti sperati e per questi motivi non possiamo permetterci di tornare indietro.

Non possiamo permetterci di far passare il messaggio che abbiamo sbagliato a pensare che il vaccino sia la soluzione e non possiamo permetterci nuove chiusure che a livello economico sarebbero deleterie.

I prossimi passi a mio parere dovrebbero essere questi. Valutare l’obbligo vaccinale per determinate categorie, dalla sanità alla scuola ai servizi essenziali. Stringere sulle regole di validità del green pass, incentivare la campagna di vaccinazione per la terza dose e infine spingere sulla vaccinazione dei ragazzi tra i 5 e gli 11 anni.

E a proposito di terza dose, la nota preoccupante e dolente: cosa sta facendo Regione per accelerare in merito?

Toti non sta rispondendo alle interrogazioni del Consiglio in merito, non sta pensando ad un programma chiaro per raggiungere gli ultra fragili e i domiciliari.

Nel frattempo, poi, vediamo gli hub vaccinali, anche quelli che hanno sempre funzionato bene, chiudere: non vorrei che si volesse spostare tutta la campagna di vaccinazione sulle farmacie, o sui privati.

La campagna sulle terze dosi deve essere massiccia, importante e precisa e non possiamo permetterci di sbagliare. Servono più hub, percorsi dedicati per gli anziani, ripristinare il sistema delle vaccinazioni a domicilio per i più fragili.

Vi chiedo, se avete segnalazioni di ritardi o di bisogno di informazioni, di scrivermi qui.

SE LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DIVENTA UNO SPOT. Nelle ultime due settimane il Consiglio Regionale ligure è rimasto incastrato in una discussione su una delibera della Giunta Toti che non ci convinceva granché, sia per il metodo che nel merito.

In poche parole l’idea di Toti era quella di utilizzare 210mila euro che erano avanzati dalle promozione delle piccole medie imprese, per un generico “investimento per le società sportive professionistiche di massima serie”. Visto che di questa proposta nessuno della Giunta sapeva dire nulla, spiegarne gli obiettivi, nè dichiarare in che modo sarebbero stati usati i soldi, la discussione si è protratta per una ventina di ore, per il nostro ostruzionismo, visto che il quadro era tra l’imbarazzante e il surreale. Assessori regionali che balbettavano risposte e pareri, quando era evidente che non sapevano i contenuti del provvedimento, altri che facevano scena muta e poi se ne andavano, altri che entravano nel merito, ma venivano smentiti un minuto dopo dai comunicati stampa della maggioranza sullo stesso tema. Insomma, una sensazione di una maggioranza allo sbando, che votava una proposta di legge per disciplina, ma a scatola chiusa.

Sospettavamo che dietro questa proposta ci fosse un obiettivo, quello di mettere sulle magliette delle squadre di calcio liguri il logo “lamialiguria”, in arancione. Una cosa ben diversa dalla promozione del territorio ligure attraverso lo sport, ma più un meccanismo di promozione della Giunta. Intenzione negata categoricamente dalla maggioranza.

Il nostro ostruzionismo ha costretto Toti a presentarsi in aula in tarda serata per dare alcune spiegazioni del provvedimento, far approvare un mio semplice emendamento che prevedeva la comunicazione al Consiglio regionale sul programma di promozione.

Una apertura durata pochi giorni, perché nel programma di promozione presentato sulla base della legge, la Giunta ha in realtà deciso di stanziare non 210mila euro, ma di usare anche fondi comunitari, per una cifra attorno al milione di euro, iva inclusa. In poche parole Toti ha mentito al Consiglio e ora Samp, Genoa e Spezia verranno pagate 300 mila euro e rotti per mettere “lamialiguria” sulle magliette, a partire dal derby.

Uno spot, con i soldi dei liguri: quelle risorse potevano essere impiegate a favore della promozione delle piccole medie e imprese, invece che per un autopromozione.

L’ETERNA STORIA D’AMORE TRA PRIMOCANALE E LA GIUNTA TOTI. La storia d’amore tra PrimoCanale e la Giunta Toti è nota a tutti da anni, sotto forma di elargizione di centinaia e centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici per il megafono personale della Giunta.

Qualche giorno fa la loro storia ha avuto un risvolto non troppo inaspettato: in una conferenza stampa con Toti, Bucci e Rixi in prima linea, PrimoCanale mostra il suo restyling del sito, e la sua nuova App. Nulla di così grave, se non fosse che la mano dietro la messa a nuovo sia stata quella di un una partecipata regionale, Liguria Digitale, che si occupa proprio dei servizi di Regione Liguria e della amministrazione ligure.

Si perpetua così, senza sosta, il discutibile rapporto tra fondi e servizi pubblici e aziende private del settore della comunicazione locale, che dovrebbe essere libera da ogni vincolo e appartenenza politici.

Ah, se Liguria Digitale cerca incarichi, potrebbe rifare il sito della Regione, visto che non si può guardare.

CHIAVARI E IL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO. L’Iter di istituzione del Parco Nazionale di Portofino sembra continuare, nonostante la cieca visione di futuro della Lega.

L’istituzione del Parco sarebbe un volano per l’economia del territorio, un’ importante occasione occupazionale, specie per i nostri giovani che sempre più spesso sono costretti ad andare via e uno strumento in più per la salvaguardia del territorio.

Venerdì scorso ho partecipato ad un incontro sul tema, insieme al Sindaco di Camogli Francesco Olivari, ad Alberto Girani del Comitato “Tutti per il Parco” e alla Sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia.

Dal convegno abbiamo avanzato alcune proposte, legate al futuro di Chiavari grazie alle opportunità del Parco.

– Inserire la Piana dell’Entella e la sua Oasi faunistica nel nuovo Parco Nazionale. Maggiore tutela ambientale, valorizzazione della vocazione agricola, possibilità di investimenti per renderlo un vero e proprio Parco Fluviale.

– Rafforzare la tutela della Collina delle Grazie, dentro il parco nazionale. Stralciare i vecchi progetti speculativi sull’area e ripensare, nel nuovo piano del parco, gli interventi di tutela e recupero di una delle aree più fragili e rinomate di Chiavari.

– Un nuovo percorso ciclabile che colleghi il Parco all’Oasi dell’Entella, creando un filo comune tra le Grazie come porta del Parco e la Ciclovia dell’Ardesia come porta per l’entroterra.

– Un tavolo permanente di confronto con Associazioni, categorie economiche, turistiche e commerciale per costruire azioni e progetti di valorizzazione legati al Parco, dalla promozione, al marketing territoriale, al recupero del territorio, per rendere Chiavari protagonista di questa opportunità.

Cercheremo di continuare il percorso, nella città e nelle istituzioni, per non perdere queste occasione, nonostante le contrarietà della Lega, miope rispetto al futuro di questo territorio.

1522. Ho depositato da poco una mozione che mi auguro venga votata velocemente, spero all’unanimità, in modo che possa essere applicata nel breve periodo.

Si tratta di inserire la dicitura “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522” sugli scontrini di attività commerciali e artigianali del territorio regionale, in particolare con il coinvolgimento delle farmacie, dei panettieri e dei supermercati anche della grande distribuzione. Regione Liguria potrebbe quindi sensibilizzare queste realtà attraverso una campagna di comunicazione e informazione.

Potrebbe sembrare semplicemente un piccolo messaggio, in realtà sarebbe un messaggio chiaro e netto, e un modo per aumentare il numero di donne consapevoli del servizio del 1522.

Purtroppo i dati recenti e le ultime notizie a livello nazionale, ci dicono che la violenza sulle donne e i femminicidi sono in aumento, per questo dobbiamo dare al servizio 1522 ancora più forza e dobbiamo assolutamente far arrivare il messaggio alle donne vittime di violenza, che non sono da sole e che possono trovare un aiuto certo.

IL DIRITTO DI DEFINIRSI. Il 20 novembre è il Transgender Day of Remembrance una ricorrenza della comunità LGBT per commemorare le vittime dell’odio e del pregiudizio verso le persone transgender (transfobia).

Nell’ultimo anno sono state uccise 375 persone transgender nel mondo, il 7% in più dell’anno scorso. Il 96% delle persone assassinate globalmente erano donne trans e il 43% delle persone trangender uccise in Europa erano migranti.

La media d’età delle persone trans uccise è 30 anni. La vittima più giovane ha 13 anni e la più anziana 68. Questi i dati. Durante la pandemia i ricatti, le violenze, le minacce rivolte alla comunità trans sono più che raddoppiate e i casi di mobbing sono addirittura quintuplicati.

Ho presentato un Ordine del Giorno per fornire uno strumento concreto in più per le persone transgender e per il loro diritto di definirsi.

Intraprendere un percorso di transizione sessuale non porta necessariamente alla rettifica dei documenti anagrafici e spesso il tempo impiegato è tale che per un lungo periodo di tempo le persone potrebbero avere, per esempio, un aspetto maschile e sui documenti un nome femminile o un aspetto femminile e un nome maschile sui documenti. Allo stesso tempo le persone hanno già scelto il cosiddetto nome di elezione in cui si riconoscono e che rispecchia la loro identità di genere. Esso è certamente diverso dal nome anagrafico, ma sui documenti di riconoscimento non è presente.

Accade spesso quindi che, nell’atto di controllare i documenti di una persona transgender, si utilizzi il nome anagrafico e non più attuale, causandole disagio e violando la sua privacy, costringendola a fare coming out forzato.

Una situazione che è purtroppo all’ordine del giorno nella vita quotidiana di una persona transgender quando è necessario dimostrare la propria identità anche in contesti pubblici con molti estranei, per esempio quando si tratta di esibire l’abbonamento nominativo ai mezzi di trasporto pubblico locale.

Nell’ordine del giorno chiediamo alla Giunta Toti di assumere tutte le azioni necessarie con le aziende di trasporto pubblico locale operanti in Liguria per garantire l’erogazione di abbonamenti nominativi e verificabili alle persone transgender riportanti il proprio nome di elezione.

IL PROSSIMO CONSIGLIO. Dovrei aggiornarvi di quanto si discuterà nel prossimo Consiglio Regionale votante. Dato che siamo fermi da mesi – tra assessori che non si presentano e i provvedimenti senza senso presentati dalla Giunta che causano le nostre proteste – l’ordine del giorno è lo stesso da un mese a questa parte (si dovrebbe parlare della proposta della destra sull’equiparazione fascismo e comunismo, tra l’altro.)

GRUPPO PD: NUOVA IDENTITÀ GRAFICA E UN NUOVO FILO DIRETTO. Se non l’avete ancora fatto, vi rinnovo l’invito a dare un’occhiata ai nuovi canali social del Gruppo del Partito Democratico: nuova pagina Facebook e profilo Instagram.

Vi lascio qui i link diretti, se potete lasciate un Mi piace e iniziate a seguirci. Facebook e

Instagram.

IL CANALE YOUTUBE E IL CANALE TELEGRAM. Vi lascio il link al mio canale Youtube, che sto iniziando a riempire di contenuti, interviste, video, qualche intervento in aula e le dirette Facebook.

E qui vi lascio il link al mio canale Telegram, assicuro pochi messaggi al giorno di aggiornamento della politica regionale e la privacy di chi vorrà iscriversi.