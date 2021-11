Chiavari: delitto Cella tornano le voci sulla curia; Gebbia e Zazzaro hanno testimoniato?tSa - LevanteNews

L’unica concreta novità nel caso del delitto di Nada Cella potrà arrivare dalle tracce di sangue rilevate sul motorino usato dalla indagata e dalla comparazione col dna di Nada Cella. Ammesso che l’indagata fosse realmente in via Marsala la mattina del delitto. Tutto il resto è già stato detto e visto 25 anni fa. Si stanno imbastendo teoremi già sentiti come quello che la curia di Chiavari avesse interesse ad insabbiare le indagini. La cosa che molti si chiedono, ma è possibile che la Procura lo abbia fatto non informando la stampa o facendolo al momento opportuno, è perché non vengano sentiti come testi gli inquirenti del tempo come il pubblico ministero Filippo Gebbia o il commissario Pasquale Zazzaro, allora responsabile del Commissariato di Chiavari.