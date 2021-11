Camogli: San Rocco, sì al consolidamento a monte di via Molfino - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Approvato il progetto definitivo-esecutivo per interventi di consolidamento di porzioni di versante a monte di via Molfino a San Rocco di Camogli.

La Giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per interventi di consolidamento di porzioni di versante a monte di via Molfino redatto dai professionisti incaricati, Ingegner Alessandro Romelli e Dottor Geologo Luca Sivori.

I lavori prevedono il disgaggio in parete delle porzioni rocciose instabili, il rafforzamento corticale con rete metallica armata ancorata alla parete mediante chiodature metalliche e la realizzazione di una barriera paraschegge realizzata a monte delle reti ancorate al versante.

Il valore complessivo degli interventi è di circa 160.000 euro ed è totalmente finanziato con contributo statale nell’ambito della Legge 30 Dicembre 2018, n° 145 per “contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” – decreto interministeriale del 23.02.2021.