Calcio/ Eccellenza, il Rapallo Rivarolese batte il Cadimare e consolida il primato - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, 11a GIORNATA:

RAPALLO RIVAROLESE – CADIMARE 2-1

RETI: 22° Audel (Aut. C), 34° Revello (RR), 63° Paterno (RR)

ARBITRO: Sig. Mattia Romeo di Genova

SPETTATORI: 120 Circa

Prosegue la striscia vincente del Rapallo Rivarolese che raggiunge l’incredibile serie di 7 partite consecutive vincenti e consolida il primato in classifica, cosa che rimarrà anche nel prossimo turno in quanto, incominciando il girone di ritorno, la Fezzanese osserverà il suo turno di riposo.

Al cospetto di un avversario tecnicamente inferiore, ma molto chiuso nella retroguardia, i padroni di casa hanno incontrato qualche difficoltà a scardinare la difesa ospite. La prima azione degna di nota al 16° quando ci sono state ben quattro conclusioni di fila ravvicinate e tutte ribattute dei ruentini, le prime due con Zunino, poi Profumo ed infine Revello, su quest’ultima i padroni di casa hanno gridato al gol, ma il direttore di gara fa proseguire. Al 22° contropiede ospite con Corvi, Audel nel tentativo di liberare insacca invece imparabilmente nella propria porta per il più classico degli autogol, e quindi vantaggio spezzino, 0-1. Al 34° ecco il pareggio di Revello con un tiro ravvicinato, 1-1. Squadre al riposo.

La ripresa si apre con un contropiede di Corvi al 48°, ma Michelotti recupera sull’attaccante ospite. Al 63° ecco il vantaggio dei ragazzi di mister Fresia, magistrale azione Chiarabini, Revello, Paterno e conclusione vincente di quest’ultimo che segna finalmente il suo primo gol in campionato, 2-1. Al 66° insidioso tiro di Berti, ma Scatolini si supera e devia. Al 70° discesa di Zunino sulla sinistra, tiro parato. Al 72° tiro di Revello alto. Al 74° da calcio d’angolo colpo di testa di Paterno e Bertagna compie un vero miracolo. All’82° cross di Barto, Tonazzini non ci arriva per un soffio. All’85° da azione dalla destra tiro di Chiarabini che però finisce fuori. In pieno recupero al 95° la buona sorte salva scatolini, perchè il tiro di della Pina su punizione colpisce il palo, dopodiché il direttore di gara sancisce la fine delle ostilità.

Domenica prossima 28 Novembre 2021 alle ore 15.00 incomincia il girone di ritorno, e al “Macera” arriverà il Busalla, formazione alla nostra portata che oggi ha vinto in trasferta in quel di Borzoli 1-0. contro la Sestrese. Servirà la massima attenzione e sarà d’obbligo la vittoria per approfittare del turno di riposo della Fezzanese: non sarà facile però anche alla luce della lunga lista di infortuni che costringono la formazione rapallese con un organico ridotto all’osso. Il 1° Dicembre si riapre il mercato e speriamo che arrivino almeno un paio di nuovi giocatori in grado di rinforzare l’organico.