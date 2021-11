Sestri: al parco Mandela il meeting di atletica per ragazzi - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

Il parco Mandela si conferma ancora una volta il centro della vita sportiva della nostra città e un importante polo attrattivo per tutti gli amanti dello sport all’aria aperta.

Ieri pomeriggio, infatti, il parco ha ospitato il 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐋𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞 di atletica leggera per ragazzi valido per la partecipazione al trofeo Benito Bruzzone 2022 promosso dall’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP).

L’evento, organizzato da Atletica Levante, era dedicato a bambini e ragazzi compresi fra i 4 e i 14 anni e ha visto la partecipazione di 250 atleti.