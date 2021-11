Dall’ufficio stampa Anpi Recco-Camogli sezione Ruby Bonfiglioli

Si comunica che sabato 11 dicembre ore 15.30 si terrà il Congresso della Sezione Anpi Recco-Camogli Sez. Ruby Bonfiglioli presso la nostra sede in via Massone 5 Recco (area ex marmista \ sezione Pd)

Iscritti e Iscritte, Associazioni e Istituzioni Locali sono invitate a partecipare.

Interviene il Presidente Anpi Genova : Massimo Bisca.

Obbligo Green Pass e mascherina.