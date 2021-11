Maltempo: ultime ore di tregua, dalle 20 allerta gialla sul Centro - Levante - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Arpal

Allerta meteo GIALLA per temporali sui bacini piccoli e medi di centro-levante a partire da oggi, domenica 21 novembre

ZONE B-C-E (Città metropolitana di Genova esclusa valle Stura, Provincia della Spezia, costa savonese fino a Noli)

GIALLA dalle ore 20.00 di oggi, domenica 21 novembre, fino alle ore 11.00 di domani, lunedì 22 novembre

OGGI domenica 21 novembre: Una perturbazione in arrivo dalle Baleari determina precipitazioni sparse dal tardo pomeriggio e tendenti a divenire diffuse in serata. Sempre in serata è atteso un aumento dell’instabilità e le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti su BCE, bassa probabilità di temporali forti su AD. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali con raffiche localmente forti (40-50 km/h) su B e sui rilievi del centro.

DOMANI lunedì 22 novembre: Fin dalle prime ore precipitazioni sparse, più diffuse su BCE, anche a carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti su CE e parte orientale di B, bassa probabilità di temporali forti su AD. Cumulate areali fino a significative su CE e parte orientale di B. Fenomeni in attenuazione dalle ore centrali e in successivo esaurimento nel pomeriggio. Venti forti (50-60km/h) su AB con raffiche localmente superiori agli sbocchi vallivi, specie dal pomeriggio; localmente forti (40- 50 km/h) altrove.

DOPODOMANI martedì 23 novembre: Venti forti settentrionali 50-60 km/h con raffiche fino a 70-80 km/h sui rilievi e agli sbocchi vallivi di AB.