Maltempo, scattata allerta gialla: fenomeni deboli nel Centro - Levante - LevanteNews

E’ scattata alle 20 l’ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI per le zone di centro Levante (B, C, E, bacini piccoli e medi). L’allerta si concluderà, salvo ulteriori valutazioni effettuate nella domattina, alle 11 di domani lunedì 22 novembre.

Precipitazioni hanno interessato e stanno interessando il settore centrale della regione con fenomeni deboli, localmente moderati (cumulata oraria massima, 16.0 millimetri a Premanico, Genova). Dalla mezzanotte la cumulata massima totale si registra a Ognio (Neirone, Genova) con 20.8.

Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali che, nel pomeriggio, hanno visto Fontana Fresca, alle spalle di Sori (Genova) raggiungere con una raffica i 67.3 km/h.