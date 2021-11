Lavagna: "Tutela piana dell'Entella, nessuna valutazione; è allarme" - LevanteNews

Da Circolo Cantiere Verde Legambiente

Nei giorni scorsi il nostro circolo è intervenuto insieme agli amici di Italia Nostra – Sezione Tigullio e il delegato del WWF Liguria con una nota indirizzata al presidente Toti in merito alla situazione di “stallo” creatasi riguardo alle sorti del seggiùn napoleonico e della piana lavagnese.

Ricordiamo la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico da Italia Nostra nel dicembre 2020 alle autorità competenti e che tuttora attende la valutazione della richiesta da parte delle commissione regionale deputata ad esaminarla. I sessanta giorni previsti dalla normativa per esprimere un giudizio non sono stati rispettati e le perduranti lungaggini lasciano pensare ad una sostanziale volontà da parte della Regione Liguria di non convocare la commissione: si tratterebbe, in questo caso, di una grave omissione della necessaria attività di protezione del paesaggio, ricordiamolo, costituzionalmente garantita!

Le ruspe al momento sono spente, ma si teme che vengano riaccese: dopo il blitz ferragostano, un blitznatalizio? Sfruttando forse una sorta di vacuum determinata dal cambio di guardia avvenuta recentemente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria?

Di seguito, la nota inviata da Italia Nostra, Legambiente e WWF al presidente Toti e, per conoscenza, ad una serie di soggetti istituzionali.

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parte III – Beni Paesaggistici, art.137 e L.R. n. 13/2014 art.4. Formulazione di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 138 co. 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004, “Commissione Regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico concernente i beni paesaggistici” nei Comuni vari della Città Metropolitana genovese – Proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico della piana dell’Entella, ai sensi dell’art.136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,

In data 22 dicembre 2020 è stato richiesto l’avvio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, presso la Commissione Regionale ai sensi dell’art.137 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del Complesso Paesaggistico dell’area fluviale dell’Entella. Stessa comunicazione è stata data alla Soprintendenza ed al Segretariato del MIC, in data 26/12/2020 con allegata dichiarazione e perimetrazione su IGM.

Il rappresentante delle Associazioni Ambientaliste in seno alla Commissione per la definizione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico Marco Piombo ha parimenti formulato tale dichiarazione quale membro di detta Commissione Regionale, in data 29/12/2020. Lo stesso rappresentante ha partecipato ai lavori della Commissione Regionale per la definizione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico in data 26/02/2021, nel contesto della quale la proposta di cui sopra è stata valutata pertinente e meritevole di approfondimento documentale.

La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico è finalizzata a salvaguardare un rilevante paesaggio di interesse naturalistico e storico, oggi a rischio di trasformazione a seguito del progetto di mitigazione del rischio idraulico appaltato da parte della Città Metropolitana genovese e a maggior rischio ancora qualora, a seguito di tali opere, la riduzione dell’inedificabilità legata alla zona rossa a causa del rischio idrogeologico, permettesse l’edificazione di ampie fasce pianeggianti, tuttora dotate di indice di edificabilità, come dichiarato dal vice direttore generale Territorio e Urbanistica Regione Liguria, arch. Pier Paolo Tomiolo, con comunicazione inviata in data 14 settembre 2021 p.g.296914/21.

In data 16 agosto 2021 prot.13457, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia ha definito, ai sensi dell’art.138 co.1 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, formale proposta della dichiarazione di notevole interesse pubblico della piana dell’Entella nei Comuni di Lavagna, Chiavari, Cogorno, Carasco, San Colombano Certenoli e Leivi, con allegata motivata scheda descrittiva completa di disciplina d’uso, nonché planimetria con individuazione dell’areale conforme alla proposta nei Comuni di riferimento.

Al fine di evitare lo snaturamento del paesaggio identitario della piana dell’Entella con la trasformazione del “seggiùn”, è stata richiesta, in data 24 giugno 2021, l’applicazione delle misure cautelari di cui all’art.150 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, in ragione della proposta della dichiarazione di interesse pubblico, avverso gli interventi di mitigazione del rischio idraulico per le parti incompatibili con la conservazione dei valori paesaggistici dell’area.

Il Comune di Lavagna in data 28/9/2021 ha ribadito l’interesse e la condivisione per la proposta di notevole interesse pubblico formulata dal membro rappresentante delle Associazioni ambientaliste, dal Comune di Lavagna e dalla citata Soprintendenza, evidenziando che i valori paesaggistici oggetto di tutela costituivano per la stessa amministrazione un patrimonio identitario prioritario da tutelare e non un interesse da bilanciare, in attuazione dei principi dell’art.9 della Costituzione. In relazione alle obiezioni della Regione Liguria, lo stesso Comune di Lavagna evidenziava che, con delibera n.132 del 2020, si ribadiva la pregressa rinuncia alle previsioni edificatorie, ad oggi non più sostenibili, contenute del DPCR n.287 del 14/9/1998.

Non possiamo che riscontrare la sostanziale volontà della Regione Liguria di non convocare la Commissione deputata dall’art.137 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio per l’esame delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico e la successiva procedura di dichiarazione di cui all’art.138 e 139, venendo così meno ad una funzione di pubblico interesse costituzionalmente garantito. Pertanto, formuliamo la dichiarazione di notevole interesse pubblico della piana dell’Entella nei Comuni di Lavagna, Chiavari, Cogorno, Carasco, San Colombano Certenoli e Leivi, ai sensi dell’art.138 co.2 essendo decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, del rappresentante delle associazioni ambientaliste in seno alla commissione di cui all’art.137, da parte del Comune di Lavagna, nonché del Ministero della Cultura.

Altresì in relazione alla situazione sopra evidenziata, che non ha permesso ad oggi nella naturale sede della commissione regionale l’esame della proposta, determinando la sostanziale omissione delle necessaria attività di protezione del paesaggio, costituzionalmente garantita, richiediamo al superiore Ministero di formulare la proposta secondo le previsioni dell’art.138 del Codice, avviando la pubblicazione della proposta di notevole interesse pubblico, secondo le previsioni dell’art.139 del Codice. Segnaliamo che la mancanza di tali atti necessari fa venire meno, nei confronti del delicato paesaggio della piana dell’Entella, le indispensabili misure di protezione e specificatamente gli effetti di salvaguardia previsti dall’articolo 146 co.1 e 150 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

Confidiamo nell’adempimento di quanto in oggetto, sia nei confronti della Regione Liguria sia degli Uffici ministeriali competenti, segnalando che in difetto ricorreremo ai più opportuni rimedi per la tutela di un paesaggio, quale quello della piana dell’Entella, di straordinaria rilevanza naturalistica, agricola e storica, che non può esser distrutto e sottratto alla tutela paesaggistica e monumentale degli Enti preposti.