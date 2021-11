Lavagna, ospedale: "Potenziamento altro impegno mantenuto" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci

Nei prossimi anni arriveranno dieci milioni di euro per l’Ospedale di Lavagna. Il presidente Giovanni Toti ha dimostrato di mantenere gli impegni presi in campagna elettorale: il potenziamento del nosocomio lavagnese, e in generale il miglioramento dei servizi forniti dall’Asl 4, era la priorità del gruppo di Cambiamo! e uno dei motivi che mi avevano spinto a candidarmi alle elezioni regionali.

Oggi tutto questo sta diventando realtà e il ringraziamento al Governatore va esteso al direttore generale Petralia che fin dal suo arrivo ha dato un impulso significativo alla sanità del nostro territorio, dimostrando sensibilità e attenzione alle sollecitazioni dei cittadini, del personale e della politica.

La collaborazione con il Comitato Assistenza Malati “Tigullio” non è più una novità, ma ogni volta sorprende negli slanci di generosità che accompagnano le donazioni private: Mordini e tutta la sua squadra vanno applauditi per i risultati ottenuti, l’entusiasmo e la passione che mettono nella loro azione quotidiana!