Chiavari: collina delle Grazie, a che punto siamo? - LevanteNews

Fondazione Torriglia collina delle Grazie, quale futuro? In questi giorni si è fatto acceso il dibattito sull’istituzione o meno del Parco Nazionale di Portofino nel cui eventuale nuovo perimetro potrebbe essere inserita la stessa collina, di proprietà della Fondazione Torriglia e affidata per un lungo periodo alla società Hgm di Milano, molto attiva a Rapallo. Il Comune di Chiavari, tra l’altro, ha già fatto conoscere il suo orientamento favorevole e, insieme alla Fondazione e ad Hgm aveva iniziato la manutenzione dei sentieri così apprezzati dai chiavaresi (foto).

Recentemente il Pd si è interrogato in apposito convegno sul suo futuro, ritenendo il compendio immobiliare di particolare interesse naturalistico al punto di essere già sottoposto a vincolo monumentale. Sarebbe opportuno, nell’interesse della collettività e in linea con la missione della Fondazione, che Torriglia e Hgm facessero conoscere la loro opinione e le azioni intraprese per lo sviluppo delle opere di risanamento e manutenzione.

I chiavaresi, legittimati dalla volontà del benefattore marchese Pietro Torriglia, vorrebbero essere informati e, con l’incombere della stagione invernale, vorrebbero evitare le lunghe code sopportate in occasione delle recenti due frane: la prima a ponente della galleria delle Grazie e la seconda a levante della stessa. E’ auspicabile che il presidente della Fondazione, Sandro Morchio, insediatosi da ormai tre mesi, spieghi alla città il punto della situazione e cosa si intende fare per riqualificare la collina.

La foto risale allo scorso aprile durante un sopralluogo per la manutenzione dei sentieri con con il compianto sindaco Marco Di Capua, accanto a Francesco Sangiovanni, presidente di Hgm Spa