Chiavari: "A proposito delle nostre piste ciclabili" - LevanteNews

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale Chiavari

Ieri si è svolta a Sestri Levante al Centro Congressi dell’Annunziata, il Convegno Nazionale dedicato alle reti ciclabili, cui hanno partecipato i Presidenti FIAB (federazione italiana ambiente e bicicletta). Voglio sottolineare l’ affermazione della Sindaca Valentina Ghio: “La scelta di Sestri Levante come sede ci rende felici…”.

Premesso che quello che sto scrivendo elude da una questione di campanile, sono solo considerazioni che come Consigliere Comunale di minoranza mi sento di fare.

Come mai la FIAB ha optato per Sestri Levante e non per Chiavari per il suo Convegno Nazionale?

Non hanno considerato interessanti e innovative la “chicane del tabaccaio” e la “chicane delle macchinine” sulla pista locale delle Vie Dell’Acqua?

Forse non hanno ritenuto attraente il tracciato “ti vedo e non ti vedo” di Corso Millo, dove le piogge , più dell’usura cancellano le strisce bianche, prima disegnate e dopo rifatte.

Forse sarà perché il percorso presenta aspetti troppo futuristici per poter essere preso a campione.

Mi spiego meglio, le curve non sono curve, ma bensì segnate ad ottusangolo.

La FIAB, forse, non ha apprezzato la confusione che a volte diventa smarrimento da parte dei ciclisti e soprattutto dei pedoni nell’uso della pista, il più delle volte promiscui soprattutto nel centro storico.

A tutto c’è rimedio!

Chiavari potrà ottenere considerazione e ammirazione da parte delle varie associazioni con i nuovi tracciati che l’ attuale Amministrazione sta predisponendo, anche rimediando agli errori fatti in precedenza le cosiddette “criticità ” come sono state definite da qualcuno della maggioranza.

Queste” criticità”, quanto costano ai Chiavaresi?

Ad esempio rimediando all’errore della chicane del tabaccaio facendola scendere su strada, con il rifacimento del marciapiede e dell’aiula davanti al Santa Maria per un importo di circa 120.000 euro.

Inoltre con la rivisitazione completa della Vie delle Acque con nuova aiuola con alberature di pero, e ciliegio parallelo al tracciato nel tratto rettilineo di fronte alle Santa Marta, per altri 180.000 euro, quindi per complessivi circa 300.000 euro Senza dimenticare il costo del “semaforo intelligente” davanti alla piscina del Lido costato circa 20.000 euro.

Siamo davanti a una pezza per tappare un buco.

Spero che il consigliere green Giorgio Canepa, delegato alle piste ciclabili, abbandoni la sua “mitica” regia, facendo un passo indietro.

Tenendo conto che sul nuovo tratto di pista che da va da piazza Leonardi al Lord Nelson, costo stimato 625.000 euro dove nel tratto terminale di questo tracciato (che a suo tempo avevo visionato e contestato in Consiglio Comunale) si prevedeva la pista nell’aiuola dei pitosferi, con il taglio radicale di alcuni .

Forse non si era mai considerato che per l’incolumità dei ciclisti (benché dotati di caschetto) si deve anche prevedere una potatura accentuata degli altri.

Mi auguro che i papabili candidati Sindaco da parte dell’attuale maggioranza, commercialista o avvocato, salvino almeno i pitosferi.