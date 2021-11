Camogli: oggi "Parole al tempo" con Lorenzo Bartolini - LevanteNews

Da Ochin Okinawa

Domenica 21 novembre 2021, ore 17.30, Aula Magna dell’Istituto Nautico di Camogli: “Parole al tempo” di e con Lorenzo Bartolini. A grande richiesta torna a Camogli Lorenzo Bartolini, nostro amico romagnolo, attore, poeta, cantante e in generale grande uomo di spettacolo, che già abbiamo ospitato in passato con vari spettacoli, tra cui un memorabile Tributo a Giorgio Gaber. Questa volta Lorenzo ci porta il suo nuovo spettacolo, Parole al tempo, che così lui stesso descrive: “Il Tempo è un anziano nerboruto, barba lunga, ali./ E’ seduto. Aspetta. E’ forte. Paziente./ Può volare quando vuole. Non ha fretta./ Sta. Sempre. Da sempre. Per sempre./ Non fa. Non ne ha bisogno. E’. / Cosa vuole da noi?/ Cosa vuole per noi?

Parole al Tempo è il nuovo spettacolo di Lorenzo Bartolini. Lorenzo sta invecchiando. I suoi capelli ingrigiscono/ Adulto. Sposato. Ha una casa/ Ha avuto un figlio. E’ ingrassato. Fa l’orto/ Vuole parlare al Tempo./ Spiegarsi, farsi spiegare./ Capire./ Lo farà attraverso monologhi e poesie./ In relazione col pubblico./Gli piace così.”

Vi aspettiamo, prenotate e ricordate green pass e mascherina!