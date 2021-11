Calcio/ Lavagnese: operazione last minute, tesserato un centrocampista. - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

Operazione lampo quella effettuata dal DG Andrea Dagnino che nel pomeriggio di ieri ha tesserato Edoardo Bartoli, centrocampista classe 2000 che a dire il vero è stato impiegato in carriera anche come esterno basso destro o esterno alto sinistro.

Edoardo è nato a Fermo il 17 Luglio 2000, nel settore giovanile ha vestito la maglia del Sassuolo collezionando 28 presenze e tre reti nell’Under 17 nazionale e 28 presenze e un gol nella formazione Primavera.

In Serie D la passata stagione 8 presenze con il Campodarsego e 12 con L’Olympia Agnonese.

Da subito a disposizione di mister Fasano a Edoardo i migliori pronostici per la stagione in corso e per molte in bianconero.