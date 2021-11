Calcio/ Il Santa Maria del Taro trova punti lontano da casa, 1-1 contro il Moneglia - LevanteNews

Dall’Asd Santa Maria del Taro

Moneglia – Santa Maria 1-1

Arrivano i primi punti esterni per la squadra dopo una partita combattuta contro il Moneglia. Il primo tempo si conclude sul risultato di 0-0 con molto tatticismo e poche emozioni.

Nella ripresa i padroni di casa sbloccano la partita con il gol di Solarna ma all’80’ Ulivi porta il punteggio sul definitivo 1-1.

Una buona prestazione e altri punti importanti per la classifica per il Santa che si prepara già al prossimo impegno con il Moconesi sul campo di casa per continuare la striscia di risultati positivi.