Bogliasco: emergenza covid, contributi per il pagamento delle utenze - LevanteNews

Da lunedì 22 novembre sarà possibile richiedere un contributo economico per le spese relative alle utenze (Tari, gas domestico, riscaldamento, energia elettrica) per l’emergenza da Covid-19 come previsto dal Decreto Sostegni bis e come specificato nel bando pubblicato integralmente sul sito del Comune: così in una nota l’amministrazione comunale di Bogliasco.

Il contributo è pari a 200 euro per un solo componente nel nucleo familiare e di euro 150 per ogni componente aggiuntivo sino a un massimo di euro 800 per famiglia. L’ammontare del contributo potrà essere diminuito o aumentato dal Comune in relazione alle domande pervenute.

Per avere diritto al contributo è necessario: essere residenti nel Comune di Bogliasco, essere cittadini italiani o con regolare permesso di soggiorno, avere una attestazione ISEE pari o inferiore ai 20mila euro o una dichiarazione dei redditi inferiore ai 32mila euro con una riduzione del reddito causa Covid-19 del 20 per cento nell’anno 2020 rispetto al 2019.

La domanda di contributo, scaricabile dal sito del Comune e completa di autocertificazione di diminuzione dei redditi a causa del Covid-19, dovrà essere compilata e consegnata in forma cartacea e in busta chiusa all’ufficio Servizi Sociali del Comune entro e non oltre il 3 dicembre 2021 alle ore 12. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.