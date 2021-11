Sestri: lunedì festa degli alberi con i Carabinieri forestali - LevanteNews

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Nell’ambito delle manifestazioni che si terranno in tutto il Paese nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2021 per celebrare la Giornata Nazionale dell’Albero sono previsti due interventi in provincia di Genova.

Un incontro si svolgerà lunedì 22 novembre p.v. alle ore 10:30 nel giardino della Scuola Primaria e dell’Infanzia – Papa Giovanni XXIII sita in Via Lombardia a Sestri Levante.

Verranno coinvolte le tre classi quarta elementare del plesso, per un totale di 60 bambini, che piantumeranno tre piantine di Melo selvatico (Malus sylvestris), Pero Selvatico (Pyrus pyraster) e Sughera (Quercus suber) insieme ai Carabinieri Forestali di Sestri Levante.

Parteciperà alla manifestazione l’Assessore Lucia Pinasco – assessore con delega a Istruzione e politiche per l’infanzia. Presenzieranno il Sindaco Valentina Ghio ed il Dirigente Scolastico Dott.ssa Donatella Arena.