RASSEGNA STAMPA. Ospedale di Lavagna 10 milioni di investimenti - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Lavagna: 10 milioni di investimenti, di cui due messi a disposizione dal Comitato di Mordini. Pianteta covid: “Asl 4: 68 nuovi contagi , molti gli studenti colpiti; i ricoverati salgono a 19”; “Terza dose over 40”; “Gulliver a Moneglia, 150 vaccinati”; “Rapallo oggi Libera scelta in piazza”.

Sestri Levante: diritti infanzia, attività all’asilo Lodi. Chiavari: “Centro storico, viabilità in crisi e proteste”. Chiavari: fondo solidale per lavoratori di Atp multati. Chiavari: viabilità nella città metropolitana, in arrivo da Roma 16,6 milioni . Chiavari: parcheggio stadio, Emilio Cervini torna all’attacco. Chiavari: appartamenti in affitto, richieste in aumento. Chiavari: addio a Daniel Pomeranz, violista del Carlo Felice.

Rapallo: guardia pediatrica, banchetti per sostenerla. Santa Margherita Ligure: componenti navi militari, Cofi ha una nuova sala collaudi. Santa Margherita Ligure: premi agli studenti meritevoli. Parco Portofino “Opportunità di crescita per Chiavari e il Tigullio”.

