Rapallo: "Manifestazione no-Vax inopportuna" - LevanteNews

Dal direttivo, la segreteria del circolo PD Rapallo

Apprendiamo che nella giornata odierna nella nostra città è avvenuta una manifestazione dei sedicenti No Vax.

Noi del Circolo PD di Rapallo prendiamo le distanze e condanniamo con assoluta fermezza quanto è accaduto. Ricordiamo che è solo grazie ai vaccini, il green pass e al forte senso di responsabilità dell’85% degli italiani se oggi possiamo tornare a vivere, non di certo per le teorie complottistiche uscite fuori dall’egoismo di una sparuta minoranza.

Purtroppo, i dati ci dicono che non siamo ancora in sicurezza e riteniamo che la Politica ad ogni livello debba prendersi delle responsabilità in più.

A tal proposito rivolgendoci al Sindaco e alla prefettura, ci chiediamo se fosse il caso di autorizzare una manifestazione che non si è limitata ad un semplice sit in in piazza, ma che si è svolta con un corteo per Via Mazzini, in controtendenza con le disposizioni del governo che vieta i cortei per le vie del centro dove ci sono le attività.