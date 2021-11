Rapallo: la gastronomia fissata in immagini d'autore - LevanteNews

Del Gruppo fotografico di Rapallo “Dietroaunvetro” fanno parte bravissimi fotografi, veri e propri artisti. Già in passato hanno dato vita a mostre che interpretano e valorizzano eccellenze rapallesi. Questa volto nell’obiettivo è finita la gastronomia con un concorso organizzato dal Gruppo a tema: “I sapori in primo piano”. Le immagini sono esposte al Chiosco della Musica; per poter ammirare questi meravigliosi scatti c’è ancora tempo oggi pomeriggio e domani mattina nel corso della premiazione che si terrà presso il Chiosco della Musica.

Questa mattina l’assessore al Turismo Elisabetta Lai ha portato i ringraziamenti dell’amministrazione all’esposizione del concorso fotografico nazionale “Città di Rapallo” organizzato da “Dietroaunvetro – Gruppo fotografico Rapallo”.