Portofino: il borgo si prepara al Natale, gli eventi in programma - LevanteNews

Dal comune di Portofino

Portofino si prepara al Natale e lo fa organizzando un calendario ricco di eventi dedicato al periodo più magico dell’anno. Si parte con il weekend del 27 e del 28 novembre. Per l’occasione piazza Martiri dell’Olivetta ospiterà i Mercatini di Natale in cui tutti potranno godere delle fiabesche atmosfere natalizie immersi nel Borgo più famoso del mondo.

La settimana dopo, sabato 4 dicembre, verrà presentato il “Castello di Babbo Natale”. In uno dei luoghi più magici di Portofino, Castello Brown appunto, sarà inaugurata la casa del nonno vestito di rosso più famoso di sempre. L’allestimento sarà visitabile tutti i giorni fino all’Epifania.

L’accensione dell’albero, appuntamento fisso in ogni inverno portofinese, è confermata per mercoledì 8 dicembre quando tutti i bambini del Borgo – come da tradizione – illumineranno gli addobbi del grande abete posizionato in Piazzetta. Ad accompagnare la serata il San Bartolomeo Gospel Choir.

In tutte le occasioni – e per tutta la stagione invernale – l’autosilo di piazza della Libertà e il parcheggio di Paraggi resteranno aperti, operativi e a tariffa agevolata. Aperto anche il complesso sportivo di San Sebastiano con i suoi campi da calcio e da tennis.