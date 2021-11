Pallanuoto/ Tre minuti fatali, la Rari Nantes Camogli cede al Como - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

In vantaggio fino a 3 minuti dalla fine, i bianconeri perdono 11-9 a Monza contro la Como Nuoto. Una sconfitta che brucia perchè arrivata al termine di una partita che, i bianconeri, sembravano essere riusciti a girare a proprio favore. Sotto 5-3, infatti, la Rari Nantes Camogli piazza un break micidiale a cavallo tra il secondo e il terzo tempo e vola sull’otto a cinque. L’inerzia è tutta per Beggiato e compagni, ma sul più bello il Camogli si inceppa. Ne approfitta una Como Nuoto mai doma, brava a riaprire la partita e poi addirittura a vincerla nel finale.

“C’è grande rabbia per la sconfitta, ma siamo alla seconda giornata, non dobbiamo piangerci addosso”, commenta il Direttore Sportivo bianconero Pietro Dondero, “Il rammarico è tanto perchè la partita sembrava essersi messa sui binari giusti, ma nel finale non siamo riusciti ad essere lucidi e a leggere bene alcune situazioni. Dobbiamo imparare dagli errori, senza però lasciarci abbattere. Il campionato è lunghissimo e adesso l’unica cosa che conta è fare vedere a tutti chi siamo reagendo immediatamente. Oggi, se ce ne fosse ancora bisogno, abbiamo avuto la riprova di come in questo campionato non si possa mollare di un centimetro. Quando abbiamo raggiunto il massimo vantaggio anzi che chiudere la partita abbiamo perso serenità e l’abbiamo subito pagata. Alibi probabilmente ce ne sarebbero anche, ma non voglio assolutamente tirarli fuori. La squadra è agguerrita e unita, dobbiamo dimostrare di essere più forti delle difficoltà e reagire immediatamente”.