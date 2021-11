Lavagna: i bimbi protagonisti ai Flash Mob per la Giornata dell'Infanzia - LevanteNews

Dal comune di Lavagna

Bellissimo pomeriggio in compagnia di tanti bambini che hanno partecipato ai Flash mob in città organizzati da Arciragazzi Tigullio, la Ludobiblioteca Libri in Gioco, il CIV centro storico, il Corpo Bandistico Città di Lavagna ed il Comune in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, apprezzatissima da grandi e piccini, occasione speciale per accendere le luci in città, che ci accompagneranno nelle prossime settimane all’insegna delle festività natalizie.