Chiavari: l'Istituto tecnico (quasi 100 anni) e la sua offerta formativa - LevanteNews

Da Silvia Delucchi docente referente orientamento in entrata ITS In memoria dei Morti per la Patria – Chiavari

Vicino al traguardo dei 100 anni di storia, l’Istituto “In memoria dei Morti per la Patria” di Chiavari si appresta a presentare agli studenti e alle famiglie la propria offerta formativa. Tornano gli open days “in presenza” in due date (sabato 27 novembre e sabato 18 dicembre, dalle 10 alle 12) e “a distanza” (lunedì 13 dicembre e mercoledì 12 gennaio 2022 dalle 18.00 alle 19.00); si arricchisce la sezione del proprio sito web dedicata all’orientamento (www.itchiavari.edu.it) e parte la campagna social #100anni1000volti per dare risalto ai tanti studenti che in questi anni si sono formati nelle sue aule dando un contributo importante alla crescita e alla ricchezza del territorio.

Un’iniziativa che ha già raccolto numerose adesioni. Sabato 6 novembre a Chiavari allievi e docenti hanno fermato e messo in posa ex studenti più o meno giovani i cui volti hanno iniziato a dare forma ad una galleria fotografica di vite che si sono avvicendate nel corso degli anni tra i banchi dell’Istituto chiavarese e ne hanno fatto la Storia. Una campagna che continua: tutti gli ex studenti infatti (ragionieri e geometri) possono ancora partece ipare inviando una propria foto (con l’indicazione dell’anno del diploma) all’indirizzo animatore.digitale@itchiavari.edu.it; le immagini verranno “incorniciate” e contribuiranno a rendere ancora più ricca la galleria fotografica.

Si potrà aderire anche in presenza in occasione degli open day programmati presso la sede di Corso Millo 1 a Chiavari sabato 27/11 e sabato 18/12 dalle 10 alle 12. Momenti questi comunque rivolti in particolare agli studenti di domani che potranno visitare insieme alla propria famiglia i locali dell’Istituto e conoscerne le proposte formative. (Gli incontri avverranno nel pieno rispetto della normativa vigente: l’accesso alla scuola sarà permesso con la mascherina e agli adulti sarà richiesto il green pass).

Per quanto riguarda i due incontri a distanza (che si terranno online lunedì 13/12/2021 dalle 18.00 alle 19.00 e mercoledì 12/01/2022 dalle 18.00 alle 19.00) verranno organizzati su piattaforma MEET e sarà possibile accedervi con un account google (nome e cognome riconoscibili del partecipante), utilizzando il link che verrà attivato – mezz’ora prima dell’incontro sul sito della scuola www.itchiavari.edu.it

Per ogni informazione è possibile consultare l’apposita sezione “Orientamento” all’interno del sito della scuola o contattare la referente responsabile Prof.ssa Delucchi Silvia all’indirizzo email silvia.delucchi@itchiavari.edu.it