Chiavari: ecco i premiati del Turio-Copello 2020 - LevanteNews

Si è svolta nel pomeriggio presso la Società Economica, la cerimonia di premiazione del Turio-Copello, ilprestigioso riconoscimento a persone che si sono distinte nel campo dell’arte e dell’artigianato, della cultura e hanno dato lustro alla loro attività e al territorio. I premiati sono quelli del 2020 in quanto per il corrente anno l’Ufficio di Presidenza non ha ritenuto di procedere alla scelta, per consegnare in presenza il premio dello scorso anno segnato dalla pandemia.

Sono stati scelti: Giorgio Venturelli artigiano, Danilo Marchello direttore d’orchestra, Mario Cresci artista, Franco Lecca fotografo e Cristina Busi gallerista.

Gli intermezzi musicali sono stati affidati a due promesse della chitarra e del clarinetto.