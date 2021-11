Chiavari: caso Ferden, il giallo si infittisce - LevanteNews

Dal Movimento 5 stelle Chiavari

Ritorniamo su questo caso che sta prendendo strade del tutto inaspettate.

Proprio su Palazzo Ferden la maggioranza convocherà un Consiglio Comunale per chiarire, a loro dire, le strumentalizzazioni dei quattro Consiglieri di minoranza e del candidato a Sindaco dei 5 Stelle Grillo Davide.

Al di là del fatto che non siano, per ora, di interesse eventuali errori commessi negli anni sulla pratica Palazzo Ferden, resta il dato oggettivo e cioè che ad oggi esiste un vincolo a servizi individuato nel Piano Urbanistico vigente ed è solo questo il punto focale.

La dott.ssa Silvia Stanig , Sindaca Facente Funzioni con delega all’ Urbanistica, sarà chiamata a chiarire sia la posizione dell’ Assessore ai Lavori Pubblici Arch. Massimiliano Bisso, sia del Consigliere di maggioranza Luca Ghiggeri.

Ma c’è di più.

Da notizie di stampa locale, siamo venuti a conoscenza delle due società che sembrerebbe aver acquistato l’immobile:

“Case per Sognare s.r.l.” di Genova, il primo e secondo piano e una parte dei box;

“Casa Garibaldi di Massimo Biscardi & Company” (attiva dal 23/01/2021), il piano terra e il corpo edile più vicino alla ferrovia.

“Case per Sognare” è un’ immobiliare che su Sestri Levante sembra aver intrapreso un progetto edilizio di ristrutturazione ad uso abitativo denominato ” Casa Vacanze Tosi” in via Novara 4, dove risulterebbe come progettista l’Arch. Massimiliano Bisso (nonché Assessore ai Lavori Pubblici in Chiavari), lo stesso che ha firmato, come si è visto su un’ emittente locale, il progetto dei dodici appartamenti di Palazzo Ferden.

C’è qualche relazione?

Ma c’è ancora di più.

Da Visura Camerale della società “Casa Garibaldi di Massimo Biscardi & Company”, risulterebbe come socio accomandante il Sig. Gian Marco Ghiggeri.

Questo nome ha qualche grado di parentela con il Consigliere di maggioranza Luca Ghiggeri?

È lo stesso Gian Marco Ghiggeri, membro del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo Torriglia nominato dall’attuale maggioranza o è solo un caso di omonimia?

Di tutto questo se ne parlerà nel prossimo Consiglio Comunale?