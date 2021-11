Calcio/ Serie D, il derby ligure è del Sestri: Gonella stende l'Imperia - LevanteNews

Una vittoria per muovere la classifica e ricordare l’ex tecnico delle giovanili Bosso: il Sestri Levante nell’anticipo del campionato di serie D batte 1-0 l’Imperia grazie a un gol di Gonella al 25′ del primo tempo con un bel tocco sotto.

Il Sestri Levante grazie a questo successo sale a 12 punti a pari punti del Ligorna impegnato domani contro il Derthona. Domenica di calcio anche per la Lavagnese in trasferta in Valle d’Aosta contro il Pont Donnaz.

Domani alle 14:30 trasferta impegnativa per il Ligorna in Serie D. Allo Stadio Coppi di Tortona i Biancoblù sfideranno il HSL Derthona, quarto in classifica nel Girone A e autore di un ottimo avvio di campionato.

Botta e compagni cercheranno di capitalizzare il buon momento vissuto nelle ultime due giornate casalinghe, nelle quali il Ligorna si è reso protagonista di due ottime prestazioni raccogliendo quattro punti.

Questo il commento di Mister Monteforte sulle ultime due sfide casalinghe: “Quelle contro Imperia e Bra sono state due partite molto positive, peccato solo per non aver colto l’intera posta in palio nella seconda. Era alla nostra portata ma gli episodi l’hanno segnata. Con l’Imperia invece molto bene. Abbiamo trovato in casa una continuità che avevamo anche nelle sfide precedenti dal punto di vista del gioco, meno da quello dei risultati. Ora dobbiamo essere bravi a trovare prestazioni importanti anche fuori casa come domani contro il Derthona”.

Qui un’analisi sull’umore della squadra: “L’umore è buono, non ci è mai mancato. Forse dopo Varese un pochino meno ma per una situazione particolare come quella dei due goal presi nel recupero. Le prestazioni non credo siano mai state non all’altezza della giornata. L’umore è sicuramente buono ma avrebbe potuto essere buonissimo con sei punti nelle ultime due partite. Il rammarico è che abbiamo perso un giocatore come Brusacà per un po’ di giornate e Scannapieco che era in diffida. L’entusiasmo non ci è mai mancato”.

“Qui, infine, un’analisi sull’avversaria di domani: “Avversario molto difficile da incontrare, dotato di grande solidità e grande fisicità. La classifica parla: dopo 11 giornate tutti si meritano i punti che hanno e loro sono quarti in classifica. Hanno sbagliato una sola partita se no erano vicinissimi alla vetta. C’è grandissimo rispetto per loro, hanno fatto molto bene. Squadra con grande identità e che è partita benissimo”.