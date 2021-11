Avegno: i neo maggiorenni ricevono la Costituzione - LevanteNews

Oggi 20 novembre in occasione della “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” l’amministrazione comunale di Avegno ha consegnato le costituzioni ai neo maggiorenni residenti.

La lettera del sindaco: “Carissimi voglio rivolgervi il più caloroso benvenuto, mio personale, di tutta l’amministrazione comunale e idealmente dell’intera città, nella maggiore età, quella che fa di tutti voi un cittadino con pienezza di diritti e di doveri. Si tratta di un passaggio della vita fondamentale, cioè che letteralmente costituisce le fondamenta della vita, e dopo il quale potrai iniziare, anche se affiancato e sostenuto dalla tua famiglia, a costruire autonomamente il tuo futuro”.

“18 anni è un traguardo che tutti hanno atteso o attendono con ansia. In effetti, con il diciottesimo anno di età, si acquisiscono diritti e doveri che rendono una persona completamente indipendente e autonoma nelle scelte e nelle azioni, ma allo stesso tempo significa anche addossarsi delle responsabilità che prima non c’erano e con le quali, invece, bisogna incominciare a convivere – prosegue – La responsabilità a volte è una cosa che fa paura, molti rifuggono dalle responsabilità, ma solo prendendosi le responsabilità nel bene o nel male, si cresce e si diventa persone consapevoli ed in grado di offrire un contributo alla nostra comunità”.

“L’idea di consegnarvi una copia della Costituzione rientra proprio in questa responsabilità. La nostra Carta costituzionale è un documento che ha saputo custodire inalterati, nel tempo, la propria identità e la propria forza, mantenendo un’attualità sorprendente. Credo che bastino poche, incisive parole per racchiudere il significato della Costituzione nel suo rapportarsi alla vita quotidiana dei cittadini: libertà, consapevolezza, responsabilità.

Difendere la costituzione non vuol dire accettarla in maniera sufficiente o superficiale , ma significa leggerla, studiarla e capirla per poi anche cambiarla anzi renderla compatibile con i tempi moderni, ma mai stravorgerne il senso perché è stata fatta in un raro momento di illuminazione collettiva dai nostri padri costituendi.

chi ha scritto e approvato la Costituzione italiana, aveva fiducia nelle generazioni che sarebbero venute dopo. Aveva fiducia in voi. Fatene tesoro”.

Il saluto del dottor Franco Cirio della sezione Regionale dell’Unicef: “La costituzione che oggi vi consegnano è la vita di ognuno di noi, di ogni cittadino, ma se non la facciamo entrare nel cuore di ognuno di voi, nulla sarà possibile per avere e regalare alle generazioni future un mondo migliore”.