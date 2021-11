Sestri: sponda sinistra del Petronio, conclusi i lavori di ripristino - LevanteNews

Sono stati completati nel territorio del comune di Sestri Levante i lavori di ripristino della difesa spondale sinistra del torrente Petronio, in prossimità di via Piano del Fiume.

Quest’opera completa i lavori di pulizia dei torrenti e dei corsi d’acqua minori avviati a inizio autunno per la prevenzione delle esondazioni e allagamenti in vista della stagione invernale e per i quali sono stati investiti 60mila euro, quasi integralmente di risorse comunali, di cui 33mila destinati ai torrenti e altri 30mila euro alla pulizia dei rii del territorio.

Pulizia dell’alveo, manutenzione e taglio del verde lungo di tutti i rii, a cui si sono aggiunte opere di messa in sicurezza di sponde e briglie per i torrenti Gromolo e Petronio, gli interventi messi in campo.