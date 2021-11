Recco: "Esiste tanta voglia di opposizione" - LevanteNews

Anche a Recco esiste una “voglia di opposizione”. Lo si evince dalla nutrita partecipazione all’iniziativa pubblica promossa da ImmaginaRecco, il contenitore elettorale con il quale Partito Democratico e Leu/Linea Condivisa si sono presentati alle più recenti consultazioni per l’elezione del sindaco.

Con le loro relazioni i consiglieri comunali Sergio Siri e Marcello Napoli hanno descritto l’attività svolta a favore dei diritti di tutti e in particolare dei soggetti più fragili; hanno quindi elencato le mozioni presentate per migliorare la vivibilità complessiva e rendere la città più attrattiva, per la tutela dell’ambiente e del territorio, per giungere a un graduale abbattimento delle barriere architettoniche.

Non poteva mancare l’appello a favore del Parco Nazionale di Portofino, inteso come presidio ambientale e opportunità di sviluppo economico, capace di generare occupazione anche a livello giovanile.

Anche dagli interventi che hanno animato il dibattito è emersa la volontà di operare da subito per costruire uno schieramento coeso e non frammentato con il quale competere in occasione delle prossime elezioni comunali del 2024.

Erano presenti in sala Ivana Romano e Gian Luca Buccilli.