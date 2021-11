RASSEGNA STAMPA. "Asl 4, il covid dilaga nelle scuole; ieri 50 nuovi contagi" - LevanteNews

Oggi venerdì 19 novembre auguri a Fausto. Mercati settimanali;: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “Dura più l’incudine del martello”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Asl 4: sono 50 i nuovi contagiati di ieri; 16 le persone ricoverate”; “L’infezione dilaga nelle scuole della Riviera, aumentano le classi in quarantena; 26 le chiusure”; “Assembramenti a Recco, scontro genitori e preside”; “Vaccini, terza dose ai quarantenni”.

Sestri Levante: tavolo per il recupero delle eccellenza alimentari. Sestri Levante: scopriamo la danza, nonni insieme ai nipoti. Casarza Ligure: diritti dell’infanzia, animazione e conferenza. Lavagna: progetto per gli antichi ortaggi del Tigullio. Lavagna domani illumina la città e i diritti dei bambini. Chiavari: medico di Santa Margherita timbrava il cartellino fuori sede, condannato. Chiavari: la mostra di Luigi Grande è un successo. Chiavari: Nada Cella, un frate collabora, ancora aspetti da chiarire (Commento. Le novità concrete arriveranno solo dagli esami del dna). Chiavari: Parco di Portofino, le potenzialità. Chiavari: fondi alle associazioni, richieste sino a fine mese. Chiavari: barriere, vertice in Comune. Chiavari: notte dei talenti Marconi-Depino top nelle prove Invalsi. Chiavari stasera accende le luci e lancia lo shopping. Chiavari: Sentiero di Arianna promuove pandolci solidali. Chiavari: pranzo a Natale in chiesa con i poveri.

Rapallo sconvolta dalla morte di Yasser. Rapallo: definite le tappe dell’intervento. Rapallo: Madonna di Montallegro, conferenza sulle edicole. Rapallo: Natale, forte segnale di ripartenza.

Borzonasca: i familiari delle vittime querelano Anidra. Rezzoaglio: fondi per i ponti, lavori a Villapiana e Alpepiana.