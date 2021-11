Rapallo: quando la foto si coniuga con la buona tavola - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Weekend all’insegna dell’arte – quella fotografica e quella della buona tavola – in arrivo a Rapallo. Protagonisti, gli scatti vincitori del concorso fotografico nazionale “Città di Rapallo” sul tema “I sapori in primo piano”, organizzato dal gruppo fotografico “Dietro a un vetro – Volontari del Soccorso di Rapallo” assieme al Comune di Rapallo e con il patrocinio di Fiaf, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

Le immagini vincitrici, già selezionate dalla giuria tecnica, verranno esposte al pubblico sabato 20 novembre (la mattina in piazzetta Est, rientranza del lungomare; il pomeriggio al Chiosco della Musica) e domenica 21 al Chiosco della Musica: qui, alle 11, si terrà la cerimonia di premiazione.

Oltre alle fotografie vincitrici del concorso nazionale, verranno esposti anche gli scatti che i soci del gruppo “Dietro a un vetro” hanno realizzato fuori concorso sulla stessa tematica per il VII Memorial “Dino Gnecco”, dedicato alla memoria del compianto coordinatore e memoria storica del Sestiere San Michele. In questo caso, il pubblico sarà protagonista: sarà infatti possibile votare le foto preferite tra quelle in mostra. Le foto più votate verranno premiate sempre domenica alle 12.

«Dopo il fortunato evento “Rapallo del Gusto”, i piaceri della buona tavola tornano protagonisti nel panorama culturale della nostra città – osserva il sindaco Carlo Bagnasco – Questa volta, però, lo fanno in maniera diversa: sarà l’arte fotografica a immortalare piatti, ingredienti, composizioni culinarie della migliore tradizione, facendo indovinare e gustare virtualmente i gusti attraverso l’obiettivo. Un sentito ringraziamento ai soci del Gruppo fotografico “Dietro a un vetro – Volontari del Soccorso di Rapallo”, sempre presenti e attivi nell’organizzazione di questo, come di altri eventi che arricchiscono il cartellone turistico e culturale cittadino».

«Quando l’arte passa attraverso la buona tavola, le delizie per il palato si trasformano in veri e propri soggetti artistici, capaci di trasmettere emozioni e perché no: di promuovere le peculiarità e le tradizioni culinarie di un territorio – aggiunge Elisabetta Lai, assessore al Turismo – Ringrazio di cuore il Gruppo fotografico “Dietro a un vetro – Volontari del Soccorso di Rapallo” per aver scelto questa tematica tanto nazionalpopolare quanto capace di cogliere particolari unici».