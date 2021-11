Covid: "La Liguria non rischia la zona gialla" - LevanteNews

“La nostra Regione non rischia la zona gialla”: lo ha annunciato il presidente della Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti nel punto stampa sulla pandemia Covid.

In merito all’incidenza il governatore ha proseguito: “Siamo sotto i 150 casi ogni 100mila abitanti a livello settimanale, che è il limite per iniziare a ragionare del passaggio di colore. Ma comunque non basterebbe, perché dovremmo anche sforare i parametri di occupazione dei posti letto ospedalieri, per cui siamo invece ben al di sotto delle soglie di allarme. I numeri quotidiani sono dunque molto distanti da quelli che abbiamo conosciuto nelle passate ondate, seppur con un’incidenza elevata con un Rt nella media nazionale. Non esiste alcuna situazione di particolare attenzione o preoccupazione su singole province: lo spezzino era più avanti nella diffusione del Covid, ma oggi la curva si è stabilizzata e la tendenza è ad un allineamento con una crescita proporzionale da tutte le parti. Questo nonostante le ali della nostra regione si siano dimostrate più sensibili, l’imperiese a causa della vicinanza con la Francia e lo spezzino per le dinamiche legate agli spostamenti da Toscana ed Emilia”.

Il presidente di Regione ha poi annunciato novità per la terza dose: “Da lunedì alle 12 partono le prenotazioni per la fascia di età 40-59 anni sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it, nelle farmacie che effettuano il servizio Cup, negli sportelli Cup di Asl/Aziende ospedaliere e chiamando il numero verde 800 938 818. Abbiamo messo in campo un imponente meccanismo di sollecitazione dell’opinione pubblica sia con gli sms, e in totale fino ad oggi ne sono stati inviati 266.000, sia con la possibilità di prenotarsi per tempo, utilizzando questa opportunità per tenere sotto controllo la pandemia. La somministrazione della terza dose ai 40-59enni non ci aspettiamo determini un significativo vantaggio sulle ospedalizzazioni perché oggi i pazienti con doppia vaccinazione e ricoverati in quella fascia sono davvero pochi ma certamente significa continuare ad asciugare acqua ed energia al Covid”.