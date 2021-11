Cogorno: Villaggio del ragazzo, corsi per trovare subito lavoro - LevanteNews

Dall’area comunicazione del Villaggio del Ragazzo

Nell’ultimo anno 53,4% dei giovani coinvolti nel programma Garanzia Giovani a livello italiano ha trovato un impiego entro i 12 mesi dalla presa in carico. Da tecnico aziendale a disegnatore CAD, da manutentore di sistemi informatici fino a saldatore: sono solo alcune delle figure che saranno formate grazie al catalogo ideato da Villaggio del Ragazzo ed E.S.S.E.G. (Scuola Edile Genovese) per aprire le porte del mondo del lavoro ai giovani NEET liguri, nell’ambito del programma Garanzia Giovani, (Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani – Piano di attuazione Regionale Liguria).

Maggiori informazioni nel comunicato stampa allegato e sulla pagina web https://www.villaggio.org/online/garanzia-giovani/.