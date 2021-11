Chiavari: torna in presenza la rassegna “Uomini e Navi”; le date - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

Torna in presenza la rassegna culturale “Uomini e Navi”, curata come sempre dalla Lega Navale sezione Chiavari-Lavagna con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Marina Chiavari e dell’Istituto Caboto di Chiavari.

Come sempre, al centro degli incontri, che si svolgeranno al porto turistico di Chiavari, l’uomo e il mare: fatti, immagini e racconti di naviganti nella storia e contemporanei.

Gli appuntamenti – dieci in tutto – saranno il sabato alle ore 17 (il primo incontro invece alle 17.30). Ingresso libero, per partecipare alle conferenze è necessario essere dotati di Green pass o della certificazione di un tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Tra le novità, il ciclo “Uomini e Navi” da quest’anno è gemellato culturalmente da questa edizione al C.S.T.N. (Centro Studi Tradizioni Nautiche), Istituto culturale della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana riconosciuto dalla FIV quale Istituzione culturale di interesse federale.

“Come ogni anno, siamo orgogliosi di collaborare e portare avanti il progetto ‘Rassegna Uomini e Navi’ che arriva ad oggi alla sua quattordicesima edizione – afferma il vicesindaco FF di sindaco, Silvia Stanig – Un evento importante per la nostra città, per la valorizzazione e la promozione della cultura del mare, attraverso la storia, le tradizioni e la sensibilizzazione verso l’ambiente. Grazie a tutti i collaboratori, associazioni, professionisti e ragazzi, che con la guida della Lega Navale rendono possibile questo ciclo di incontri e approfondimenti che dimostrano il forte legame tra il nostro territorio e il mare, in tutte le sue forme”.

Ecco tutti gli incontri:

Sabato 27 novembre 2021 ore 17:30

Il C.S.T.N. e l’imbarcazione ITALIA Oro 1936 di Paolo Rastrelli

Il Direttore del C.S.T.N. presenterà al pubblico chiavarese l’attività culturale del Centro Studi Tradizioni Nautiche e racconterà con l’ausilio di immagini la storia dell’imbarcazione Italia, medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1936 oggi bene storico nazionale ancora navigante e o r m e g g i a t o n e l l a b a s e n a u t i c a della Lega Navale di Napoli.

Sabato 4 dicembre 2021 ore 17 Chiavari: una comunità davanti al mare a cura di Giorgio Getto Viarengo

Una millenaria storia per giungere alla fondazione della nostra città, con un costante rapporto tra il Rupinaro, l’Entella e l’attività marina. Un’indagine tra geologia e storia per comprendere l’uso e l’urbanizzazione della piana alluvionale.

Sabato 11 dicembre 2021 ore 17

InterMed il progetto internazionale per la protezione dei Cetacei del Mediterraneo a cura di Guido Gnone Coordinatore scientifico Acquario di Genova

InterMed: un network di 32 enti di ricerca provenienti da 9 paesi mediterranei condividono i propri

dati scientifici su una piattaforma comune con lo scopo di migliorare la conoscenza sui cetacei e contribuire alla loro conservazione…

Sabato 18 dicembre 2021 ore 17

Medicane, gli uragani del Mare Nostrum. Che non fosse un medicane quello incontrato da Ulisse salpato da Ogigia?

di Alessandro Casarino, Navimeteo

Il Mediterraneo e’ elencato fra i bacini in cui si registra, seppur raramente, la formazione di “tempeste” simil-tropicali ma la frequenza di questi eventi sembra decisamente aumentare… Apollo (2021), Ianos (2020), Zorbas (2018), Numa (2017).

Sabato 15 gennaio 2022 ore 17

Come si studia la migrazione degli uccelli? Dal metodo classico alle nuove tecnologie a cura di Federica Bisanti – Lipu

La migrazione degli uccelli è un fenomeno che gli uomini hanno studiato fin dall’antichità, pensando di poter leggere il futuro del mondo nel loro volo, nella forma degli stormi, nella loro direzione. Oggi gli scienziati studiano le grandi migrazioni degli uccelli per capire il destino del nostro pianeta e per raccogliere importanti dati sui cambiamenti climatici e altre problematiche ambientali.

Sabato 22 gennaio 2022 ore 17

I Diari di Gio. Vincenzo Imperiale: il viaggio a Barcellona di Barbara Bernabò

Con il viaggio a Barcellona si conclude la serie delle spedizioni guidate da Gio. Vincenzo Imperiale nel periodo in cui fu generale delle galee della squadra navale genovese (1619-1621). Anche in questo caso, attraverso i suoi giornali di viaggio riviviamo uno spaccato della vita marinara del Seicento: la vita di bordo, le insidie dei corsari, i luoghi costieri visitati durante le soste, le persone incontrate e molte curiosità.

Sabato 29 gennaio 2022 ore 17

La nave di domani: ipotesi e progetti per l’efficienza energetica e il rispetto dell’ambiente a cura di Flavio Bertini

In questi ultimi anni è iniziata una vera rivoluzione dei sistemi propulsivi delle navi e numerose sono le proposte innovative che vengono avanzate: dall’impiego del gas naturale alle navi a propulsione eolica, dalle celle a combustibile alla propulsione magneto-idro-dinamica. Una fase interessante.

Sabato 5 febbraio 2022 ore 17

Luna sul mare, storie di plastica e viaggio di scoperta con Federica Botta e Alessandro De Rossi, fotoreporter

Questa è la storia di una paperella che si perse e della bimba che la cercò. Luna sul mare, la fantastica avventura di una famiglia in kayak e camper in giro per il Tirreno alla ricerca del giocattolo scomparso. Storie di plastica ed eroi del mare.

Sabato 19 febbraio 2022 ore 17

Una vita trascorsa in mare: a tu per tu con il comandante con Antonio Raggi

Il comandante racconterà le sue esperienze di vita in mare tra terroristi, pirati e salvataggi, affrontando i vari aspetti dell’attuale safe & security.

Sabato 26 febbraio 2022 ore 17 La magia del Palio

a cura di Carolina Birindelli Presidente Amatori Palio del Tigullio con la collaborazione di Gian Nicolini vicepresidente FICSF

1936, la nascita di una tradizione remiera nel Tigullio; i gozzi 22 palmi in legno nella loro unicità e la Lega Navale gruppo canottaggio protagonista con i propri atleti dalle regate storiche sino ai giorni nostri.