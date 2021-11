Camogli: Liszt e Dante al Teatro Sociale - LevanteNews

Dal Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso”

Dopo il Festival estivo di Camogli e la Rassegna Recco in musica, il GPM torna al Teatro Sociale con un appuntamento d’eccezione, domenica 5 dicembre alle ore 16: nell’ambito delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, verrà proposta la Sinfonia Dante di Franz Liszt, nella versione per due pianoforti e coro di voci bianche. Protagonisti della serata saranno i pianisti Dario Bonuccelli e Valentina Messa, insieme al coro di voci bianche del Carlo Felice, diretto da Gino Tanasini.

La Sinfonia, dedicata a Richard Wagner, è stata scritta originariamente per orchestra; successivamente, il grande pianista ungherese ha voluto realizzare una versione apposta per il suo strumento prediletto. Per rendere appieno la maestosa sonorità dell’orchestra, Liszt ha dunque scelto la combinazione di due pianoforti, affidando ad altrettanti pianisti una partitura estremamente virtuosistica e, in alcuni momenti, pirotecnica. Solitamente in questa trascrizione non si utilizza il coro, previsto invece nella versione originale e in questa affidato alle voci bianche: per l’occasione, invece, abbiamo voluto mantenere la parte vocale.

In occasione del concerto, sarà possibile rinnovare la propria associazione al GPM: grazie alla collaborazione con il Teatro Sociale, i Soci del GPM potranno acquistare i biglietti a prezzo ridotto per tutti gli spettacoli in cartellone, non solo per quelli organizzati da noi.

Per prenotazioni e acquisto biglietti potete visitare il sito www.teatrosocialecamogli.it/index.php/it/biglietteria

Per informazioni generali potete contattarci alla nostra mail gpmusica@libero.it o al nostro numero WhatsApp 3395839136; è anche possibile consultare il nostro sito www.gpmusica.info o la nostra pagina Facebook