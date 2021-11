Camogli: la Rari Nantes viaggia in Lombardia: la sfida è contro Como - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

La seconda giornata è alle porte, la Spazio Rari Nantes Camogli fa visita alla Como Nuoto. Dopo il successo di sette giorni fa contro la Rari Nantes Arenzano, i bianconeri sono pronti al secondo impegno della stagione. La prima trasferta dell’Anno vedrà la Rari Nantes Camogli giocare a Monza, contro la Como Nuoto, formazione che nel primo turno di campionato ha pareggiato 6-6 contro il Brescia. Purtroppo non sarà della partita Mister Angelo Temellini. Il tecnico bianconero non partirà per la Lombardia per motivi personali, al suo posto a guidare i ragazzi ci saranno Uras e Capurro.

“Nelle difficoltà il nostro essere squadra deve emergere in maniera esponenziale”, commenta il Capitano Andrea Beggiato”, non è stata una settimana facile senza il nostro condottiero, ma in attesa di riaverlo al più presto con noi, ci siamo tutti rimboccati le maniche e abbiamo cercato di dare il massimo per preparare la partita nel migliore dei modi. Il Como è sicuramente una buona squadra, ma noi dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi. È una fase nella quale l’amalgama del gruppo sta crescendo e partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, miglioriamo sempre più. Giocare tutte le settimane è bellissimo. Questa è la pallanuoto con la quale sono cresciuto, si tratta di un ritorno alla normalità che personalmente mi era mancato moltissimo. Noi squadra da battere? Ne ho lette tante in queste settimane. Sicuramente fa piacere se gli addetti ai lavori ci indicano come una squadra forte, vuol dire che in passato siamo cresciuti tanto facendo un buon lavoro, ma il nostro obiettivo deve essere quello di dimostrare il nostro valore al sabato, facendo un passo alla volta. Io mi sento bene, credo di avere una buona condizione e sono pronto a dare tutto per questi due colori magici che ho tatuati nel mio cuore”.