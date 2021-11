Camogli avrà un Beato, l’abate Schiaffino; editto dell'arcivescovo - LevanteNews

A Camogli un passo avanti nella causa di beatificazione e canonizzazione dell’abate Giovanni Schiaffino, fondatore del monastero di San Prospero, sede dei monaci Benedettini Olivetani ai quali si deve la richiesta presentata all’arcivescovo Marco Tasca.

Al monastero è giunta una lettera firmata dall’arcivescovo Tasca:

Il 31 luglio moriva a Camogli (GE) l’Abate Giovanni Schiaffino, monaco benedettino che si distinse per lo zelo verso la sua Congregazione e per la salvezza delle anime. Egli fu insigne studioso e fondatore di monasteri, tra cui quello di S. Prospero in Camogli (GE).

Accresciutasi con il passare degli anni, la sua fama di santità e di segni ed essendo stato formalmente richiesto dal Postulatore, il Ch.mo Avv Emilio Artiglieri, di dare inizio alla relativa Causa di Beatificazione e Canonizzazione, nel portarne a conoscenza la Comunità ecclesiale, invitiamo tutti i fedeli a comunicare direttamente o a far pervenire al Tribunale Ecclesiastico Diocesano (Via Serra, 6 cancello – 16122 Genova) tutte quelle notizie, dalle quali si possano in qualche modo arguire elementi favorevoli o contrari alla fama di santità dcl suddetto Abate Giovanni Schiaffino.

Dovendosi, inoltre, raccogliere, a norma delle disposizioni canoniche, tutti gli scritti a lui attribuiti (diari, lettere o ogni altro scritto privato) o in qualunque modo pertinenti alla Causa, ordiniamo, con il presente Editto, a quanti ne fossero in possesso, di rimetterli con debita sollecitudine al medesimo Tribunale diocesano, qualora non siano già stati consegnati alla Postulazione. Coloro che gradissero conservarne gli originali, potranno presentarne copia, che sarà debitamente autenticata.

Stabiliamo, infine, che il presente Editto rimanga affisso per la durata di due mesi, che venga pubblicato nel Settimanale Diocesano, nella Rivista della Congregazione Benedettina Olivetana, nonché in qualunque luogo – con il consenso del relativo Ordinario – legato alla figura dell’Abate Giovanni Schiaffino.

