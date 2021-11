Val d'Aveto: il "Parco entra a scuola", progetto di educazione ambientale - LevanteNews

È partito la scorsa settimana dalle classi della Val d’Aveto il nostro progetto di educazione ambientale “Il Parco va a scuola”, che coinvolgerà anche alcune classi di Mezzanego e Favale.

L’iniziativa, grazie al contributo ottenuto dal settore Istruzione e diritto allo studio di Regione Liguria, coinvolge circa 130 ragazzi e prevede due incontri per classe con gli operatori del Parco e con il Consorzio della Quarantina, per affrontare i temi della biodiversità, delle filiere agroalimentari tradizionali, dei rifiuti e dell’energia rinnovabile, adattandosi ai programmi scolastici e all’età degli alunni via via coinvolti. Il progetto si concluderà con un’uscita sul territorio a primavera.