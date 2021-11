Trasporti: Sestri, Lavagna, Rapallo, Santa, finanziati 6 progetti (720.000 euro) - LevanteNews

Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha risposto positivamente alla richiesta della Città metropolitana e finanzia 12 progetti che l’assessore Claudio Garbarino aveva chiesto per migliorare la rete dei pubblici trasporti e della mobilità sostenibile. L’importo complessivo è di 1.300.000 euro e permetterà di avviare anche sei progetti che riguardano il Levante. Spiega Claudio Garbarino: “Dovranno essere condivisi e per questo prima di affidarli a specialisti, sentiremo i sindaci e quanti sono interessati alla realizzazione”.

Vediamo i progetti del Levante, di alcuni di loro si è ipotizzata la realizzazione, ma ora possono partire e, una volta realizzati, si potranno chiedere i singoli finanziamenti per concretizzarli.

1 Santa Margherita Ligure: parcheggio in struttura multipiano di interscambio presso la stazione ferroviaria e sistema di collegamento verticale con la passeggiata a mare (Area ex scalo. Evidentemente il progetto non esiste nonostante fosse stato assicurato il contrario). Costo previsto per il progetto 172.000 euro.

2 Rapallo: parcheggio di interscambio in prossimità dello svincolo della A-12 in località Poggiolino e parcheggio in località San Rocco con percorsi ciclabili e collegamento col centro storico. Euro 36.200.

3 Lavagna: riorganizzazione del sistema dei parcheggi di interscambio. Euro 32.000.

4 Rapallo-Chiavari-Sestri: mobilità pubblica, elettrificazione dfel servizio urbano. Elrettrificazione depositi. Euro 190.000.

5 Val Petronio: pista ciclabile della vallata. Euro 130.000.

6 Via mare: un’alternativa a via Aurelia e autostrada per il trasporto passeggeri nell’ambito della Città metropolitano. Euro 150.000.