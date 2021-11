Test genomici: "In Liguria non si fanno, perchè?" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Movimento 5 Stelle Liguria

“In molte regioni italiane, sono disponibili i test genomici che permettono di individuare i casi in cui la chemioterapia è davvero indispensabile o meno. In Liguria invece no, nonostante sia passato un anno dall’istituzione del fondo da 20 milioni annui destinati al rimborso di test genomici per il carcinoma mammario ormono-responsivo in stadio precoce. Perché?”: lo chiede il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che in merito ha depositato un’interrogazione a risposta immediata.

“I test genomici permettono la personalizzazione delle cure, iter che è alla base dell’evoluzione dell’oncologia degli ultimi anni. Temo che la narrazione di una Sanità ligure in modalità “Restart” faccia purtroppo acqua da tutte le parti: questa in particolare di non garantire alle liguri colpite da tumore al seno la possibilità di sottrarsi alla somministrazione di farmaci inutili o controproducenti, quando basterebbe un test specifico, è a nostro parere un fatto gravissimo. L’assessore competente trovi il tempo di venire in Aula per rispondere nel merito o, meglio ancora, renda i test disponibili nel più breve tempo possibile”.