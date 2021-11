'Santa': violenza sulle donne, due iniziative - LevanteNews

Da Marina Marchetti, responsabile servizi bibliotecari

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure ha organizzato le seguenti iniziative che si svolgeranno presso la Sala di Spazio Aperto in Via dell’Arco n. 38:

Giovedì 25 novembre alle ore 16,30 – Essere donne in Palestina

Susanna Bernoldi, volontaria Aifo racconta la capacità di resilienza, la forza e il coraggio delle donne palestinesi che si battono contro la negazione dei diritti del loro popolo.

Sabato 27 novembre alle ore 16,30 – Diverse. Voci di donne. Letture a cura dell’Associazione culturale L’Incantevole Aprile. Cinque monologhi di grandi donne: Camille Claudel, Zelda Fitzgerald, Eugenia Falleni, Emily Dickinson, Chavela Vargas, rimaste misconosciute e inascoltate proprio da chi maggiormente avrebbe dovuto farlo.

Gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: cell. 3357587776

Per partecipare è necessario esibire il Green Pass.