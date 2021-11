Rugby: la Pro Recco in casa della capolista Cus Torino - LevanteNews

Dalla Pro Recco Rugby

Dopo il week end di sosta della Serie A gli Squali della Prima Squadra della Pro Recco Rugby tornano in campo e si preparano ad affrontare fuori casa la capolista CUS Torino.

Coach Jem Van Vuren è un fiume in piena di entusiasmo e positività: “La prima in classifica verso l’ultima: cosa potrebbe andare storto? Siamo pronti e sappiamo che ci troveremo di fronte una squadra forte che sbaglia poco, disciplinata, preparata fisicamente e con esperienza. Noi invece siamo una squadra giovane che vuole solo migliorare ogni settimana, quindi non vediamo l’ora di giocare questa partita, perchè l’unico modo per migliorare è misurarsi con squadre più forti. Grazie al turno di sosta ci siamo concentrati sull’intensità e sull’atletica e ci siamo goduti le partite di Autumn Nations Series insieme in Club House, che sta tornando a popolarsi sempre di più: il fatto che ogni settimana tornino al campo ragazzi che vogliono riprendere a giocare ci fa capire che la nostra ripartenza sta funzionando. Non c’è nessuna pressione su di noi, ci stiamo concentrando sulla crescita e accettiamo ogni sfida”.

L’appuntamento è per domenica 21 novembre alle ore 14.30 presso l’impianto Albonico di Grugliasco (TO) e si giocherà agli ordini del Sig. Vagnarelli di Milano.

Serie A, girone 1, giornata V

I Centurioni – VII Torino (Vinci di Rovigo)

Biella Rugby Club – Amatori Alghero (Imbriaco di Bologna)

CUS Genova – Rugby Parabiago (Taggi di Roma)

CUS Torino – Tossini Pro Recco Rugby (Vagnarelli di Milano)

Riposa: ASR Milano